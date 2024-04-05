На дату Вербної неділі не вплинув перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар, адже вона залежить від дня Воскресіння Господнього, пише LifeStyle 24.

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Вербна неділя: що це за свято

У Вербну неділю згадують, як Ісус Христос приїхав у село Віфанія та воскресив Лазаря. Згодом син Божий разом з апостолами поїхав до Єрусалиму. Народ був радий їх бачити, тому прикрасив дорогу пальмовими гілками. Люди надіялись, що Господь подарує їм звільнення від рабства.

Коли Ісус Христос зайшов до храму, то зустрів там торговців. Вони не мали перебувати у святому місці, тому Спаситель їх вигнав. Тоді народ не виступив проти сина Божого, але священнослужителі мали погані наміри. Після цього починається тиждень перед розп'яттям Ісуса Христа.

Вербна неділя: традиції свята

На Вербну неділю люди традиційно йдуть до церкви та освячують гілочки верби. Коли приходять додому, то легенько б'ють ними усіх мешканців. До того ж промовляють такі слова: "Не я б'ю – верба б'є / За тиждень Великдень / Недалечко червоне яєчко!" У народі вважається, що верба захищає родину від негараздів та дарує здоров'я, тому її зберігають протягом всього року.