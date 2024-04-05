Наші предки побоювалися, якщо у свято до хати залітав птах. Адже раніше це вважалося поганою прикметою, передає LifeStyle 24.
Актуально Коли завершується Великий піст у православних та греко-католиків
День пам'яті мучеників Агафопода та Феодула
Життя святих мучеників припало на III-IV століття. Відомо, що Агафопод обіймав посаду диякона, а Феодул був читцем. Одного разу до останнього уві сні прийшов незнайомець, який дав якусь річ. На другий день чоловік побачив у руці перстень, на якому виднівся хрест. Після цього Феодул отримав дар зцілення. Крім того, він закликав людей приймати християнську віру.
У ті часи християн жорстоко переслідували. Агафопод та Феодул не хотіли переходити на бік язичників, тому їх ув'язнили. Згодом мучеників втопили у морі. Тіла святих викинуло на берег, а люди могли побачити світлі шати.
Що не можна робити
- Заборонено пити алкоголь, їсти м'ясо та молочні продукти, бо триває Великий піст. Також потрібно відмовитися від розваг.
- Не можна сваритися та лихословити.
- Важку фізичну роботу краще відкласти на інший день.
Народні прикмети
- Жаркий день та холодна ніч – до ясної погоди.
- Якщо з берези вже почав текти сік, то літом дощитиме.
- Якщо побачите, що птахи роблять гнізда, то чекайте на холодне літо.
- Дощ – до щедрого врожаю.
- Якщо ластівки ще не повернулися, то надворі похолодає.
Що ще відзначають
5 квітня 1710 року була прийнята перша Конституція України. Її склав український гетьман Пилип Орлик. Тому сьогодні згадується ця подія. У документі є 16 статей, де вказані права та обов'язки Війська Запорозького.
Також у п'ятницю відзначається Міжнародний день совісті. 25 липня 2019 року його запровадила Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй. Цікаво, що вперше це свято відбулося під час пандемії коронавірусу.