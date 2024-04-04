Зараз у християн східного обряду ще триває Великодній піст, який почався 18 березня. Утримуватися від нього можуть жінки, що годують грудьми, вагітні, люди похилого віку та діти до 14 років, зазначає LifeStyle 24.

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Коли закінчується Великий піст

Великий піст щороку припадає на різний період, адже залежить від дати Великодня. Люди дотримуються суворих правил 48 днів. Зокрема, відмовляються від м'ясних та молочних продуктів, алкоголю, поганих звичок та залежностей, намагаються вести спокійний спосіб життя, частіше ходити до храму та молитися. Цього року Великодній піст завершується 4 травня.

Зауважимо! У християн західного обряду Великий піст розпочався 14 лютого, а закінчився 30 березня. Віряни різних конфесій вираховують дати Великодня не за однаковими пасхаліями, тому вони можуть відрізнятися.

Що можна їсти під час Великого посту

У період Великого посту віряни їдять рослинну їжу: овочі, фрукти, сухофрукти. До раціону також можна додавати чорний та сірий хліб, горіхи, сухарі, гриби, чай, бублики та каші на воді. На великі церковні свята та у неділю правила трохи послаблюються. Людям, зокрема, можна пити вино та вживати пісну олію, а на Благовіщення та Вербну неділю – рибу.