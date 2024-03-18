Загалом Великий піст триває 48 днів. Цьогоріч, зокрема, він закінчиться 4 травня. Далі LifeStyle 24 детальніше розповість про те, на які частини ділиться цей період та чи є піст у неділю.

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Великий піст: що це таке

Напередодні Пасхи християни згадують, як Господь сорок днів постив у пустелі. Він відмовився від їжі, розваг та спокус. Крім того, Ісус Христос показав, що позбутися диявола можна завдяки молитві та посту.

Великий піст складається з чотирьох частин. Перші сорок днів – Чотиридесятниця, шоста субота – Лазарева субота, Вербна неділя та шоста неділя посту – Вхід Господній до Єрусалиму, останній тиждень – Страсна седмиця (у цей період особливо потрібно дотримуватися правил).

Чи є піст у неділю

Відомо, що Великодній піст – один із найсуворіших у році. Однак у суботу та неділю обмеження трохи послаблюються. Зокрема, у раціон додається гаряча їжа з олією. Отець ПЦУ Михайло Омелян каже: річ у тім, що неділя – особливий день.

Як, наприклад, в перший день посту ми стараємося взагалі нічого не їсти, а впродовж тижня відбувається сухоїдіння, то вже в суботу і неділю є послаблення. Тому споживається коливо, додається олія,

– розповів Михайло Омелян у коментарі журналістам 24 Каналу.

Отець греко-католицької церкви Василь Руденко пояснив, що у неділю постити не потрібно, оскільки саме тоді ми відзначаємо Воскресіння Ісуса Христа.

Вселенські собори й канон визначають неділю як непісний день, але є винятки з цього правила. У певні неділі, наприклад, в Хрестопоклонну неділю, може запроваджуватися піст,

– зазначає священник УГКЦ.