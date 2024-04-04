Сейчас у христиан восточного обряда еще продолжается Пасхальный пост, который начался 18 марта. Воздерживаться от него могут женщины, кормящие грудью, беременные, пожилые люди и дети до 14 лет, отмечает LifeStyle 24.

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Когда заканчивается Великий пост

Великий пост ежегодно приходится на разный период, ведь зависит от даты Пасхи. Люди придерживаются строгих правил 48 дней. В частности, отказываются от мясных и молочных продуктов, алкоголя, плохих привычек и зависимостей, пытаются вести спокойный образ жизни, чаще ходить в храм и молиться. В этом году Пасхальный пост завершается 4 мая.

Заметим! У христиан западного обряда Великий пост начался 14 февраля, а закончился 30 марта. Верующие разных конфессий высчитывают даты Пасхи не по одинаковым пасхалиям, поэтому они могут отличаться.

Что можно есть во время Великого поста

В период Великого поста верующие едят растительную пищу: овощи, фрукты, сухофрукты. В рацион также можно добавлять черный и серый хлеб, орехи, сухари, грибы, чай, бублики и каши на воде. На большие церковные праздники и в воскресенье правила немного ослабляются. Людям, в частности, можно пить вино и употреблять постное масло, а на Благовещение и Вербное воскресенье – рыбу.