В этот период люди отказываются от плохих привычек, зависимостей, определенной пищи, алкоголя и развлечений. Время нужно провести в молитве. Самых строгих правил необходимо придерживаться в Страстную неделю – с 29 апреля по 4 мая, отмечает LifeStyle 24.

Важно Основные правила, которых важно соблюдать во время Великого поста

Кто может не придерживаться строгого поста

Хотя и Пасхальный пост считается одним из самых строгих, есть определенные категории людей, которые могут от него воздержаться. Это, в частности, касается ограничений в еде. Напомним, что в этот период запрещены мясо, яйца и молочные продукты.

Кому не обязательно придерживаться поста:

Людям, которые едят со стола других.

Мужчинам и женщинам, которые тяжело работают.

Детям до 14 лет.

Тем, кто живет на милостыню.

Тяжелобольным.

Беременным.

Женщинам, которые кормят грудью.

Людям, которые путешествуют более 8 часов.

Людям после 60 лет.

Стоит заметить, что дети могут поститься вместе с родителями. Однако делать это частично. То есть дома есть блюда, приготовленные из постных продуктов, а в школе – то, что дают на обед. Мальчикам и девочкам стоит сосредоточиться именно на своем поведении, а родителям нужно поддерживать их и показывать пример.

Что можно есть в Великий пост