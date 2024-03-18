В этот период люди отказываются от плохих привычек, зависимостей, определенной пищи, алкоголя и развлечений. Время нужно провести в молитве. Самых строгих правил необходимо придерживаться в Страстную неделю – с 29 апреля по 4 мая, отмечает LifeStyle 24.
Важно Основные правила, которых важно соблюдать во время Великого поста
Кто может не придерживаться строгого поста
Хотя и Пасхальный пост считается одним из самых строгих, есть определенные категории людей, которые могут от него воздержаться. Это, в частности, касается ограничений в еде. Напомним, что в этот период запрещены мясо, яйца и молочные продукты.
Кому не обязательно придерживаться поста:
- Людям, которые едят со стола других.
- Мужчинам и женщинам, которые тяжело работают.
- Детям до 14 лет.
- Тем, кто живет на милостыню.
- Тяжелобольным.
- Беременным.
- Женщинам, которые кормят грудью.
- Людям, которые путешествуют более 8 часов.
- Людям после 60 лет.
Стоит заметить, что дети могут поститься вместе с родителями. Однако делать это частично. То есть дома есть блюда, приготовленные из постных продуктов, а в школе – то, что дают на обед. Мальчикам и девочкам стоит сосредоточиться именно на своем поведении, а родителям нужно поддерживать их и показывать пример.
Что можно есть в Великий пост
- Во время Великого поста людям стоит употреблять растительную пищу: овощи, фрукты, сухофрукты. В рацион также можно добавлять каши на воде, серый и черный хлеб, сухари, орехи, грибы, соленья и квашения, кисели, чай.
- В субботу, воскресенье и большие церковные праздники можно пить вино и готовить блюда из постного масла. Питаться вообще не стоит в Чистый понедельник и Великую пятницу. А вот в первую пятницу поста нужно есть отварную пшеницу с сахаром или медом.