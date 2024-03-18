В этот период люди очищаются телесно и духовно. В частности, посещают храм, чтобы помолиться и послушать службу Божью, проводят время с близкими, помогают нуждающимся, избавляются от всего плохого, пишет LifeStyle 24.

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Великий пост 2024: главные запреты

Великий пост считается одним из самых строгих. Поэтому в течение 48 дней важно соблюдать определенные правила, чтобы подготовиться к празднованию Пасхи, которая у православных и греко-католиков в 2024 году приходится на 5 мая.

С сегодняшнего дня запрещено употреблять мясные и молочные продукты, а также пить алкоголь. В некоторые дни разрешается добавлять в рацион вино и рыбу. Нужно отказаться от еще одной распространенной дурной привычки – курения. И вообще стоит избавиться от всех зависимостей.

Важно посвятить это время духовному развитию. Поэтому нельзя сквернословить, ссориться, оскорблять друг друга и злиться. Пусть встречи с родными и друзьями будут наполнены взаимопониманием, теплом и заботой.

Перед Воскресением Господним стоит воздержаться от шумных гуляний, развлечений, азартных игр и социальных сетей. Кроме того, каждому следует подумать над занятием, которое не приносит особой пользы, но отнимает много времени. Также запрещено венчаться, жениться, а супругам – иметь интимные отношения.