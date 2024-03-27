Обрядовий хліб готують у Страсний тиждень. Найкраще це робити у Чистий четвер або Велику суботу. А коли не можна пекти паску, розкаже LifeStyle 24.

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У які дні краще не пекти паску

Заборонено пекти паску у Страсну п'ятницю. Цей день вважається найскорботнішим, адже тоді розіп'яли Ісуса Христа. Не можна навіть куштувати тісто. Однак деякі люди йдуть до церкви, коли виносять плащаницю, а вже після починають готувати обрядовий хліб. Церква каже, що це не гріх.

Важливо зауважити, що на Страсну п'ятницю діють найсуворіші правила Великого посту. Зазвичай люди не їдять нічого, поки не винесуть плащаницю, а після служби вживають воду та пісний хліб. День потрібно провести у спокої, без гучних гулянь, забав, сварок, важкої фізичної роботи та прибирання. Також варто відмовитися від поганих звичок та алкогольних напоїв.

Коли пекли паску наші предки

Раніше люди часто пекли паску саме у п'ятницю, а у попередні дні займалися прибиранням у будинку. Доробляли все, що не встигли, вже у суботу напередодні Великодня. У деяких регіонах навіть існував цікавий звичай на цей день: старший член родини приносив додому торбу з новими речами. Крім того, у суботу було заведено фарбувати писанки.