У понеділок, вівторок та середу можна вживати суху їжу, у четвер та суботу – гарячі страви, однак без додавання олії, а у Страсну п'ятницю – взагалі не варто їсти. Яких заборон потрібно дотримуватися в останній тиждень перед Воскресінням Господнім, розкаже LifeStyle 24.

Актуально Основні правила, яких важливо дотримуватися під час Великого посту

Страсний тиждень: що не можна робити

Заборонено порушувати правила Великого посту: вживати певні продукти, алкогольні напої, влаштовувати гучні гуляння.

Не можна відзначати дні народження та весілля.

Не варто сваритися, лихословити, заздрити, обманювати та злитися.

Не рекомендується важко працювати.

Не потрібно повертатися до поганих звичок та залежностей.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Страсний тиждень: що можна робити