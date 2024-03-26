В понедельник, вторник и среду можно употреблять сухую пищу, в четверг и субботу – горячие блюда, однако без добавления масла, а в Страстную пятницу – вообще не стоит есть. Какие запреты нужно соблюдать в последнюю неделю перед Воскресением Господним, расскажет LifeStyle 24.

Актуально Основные правила, которых важно соблюдать во время Великого поста

Страстная неделя: что нельзя делать

Запрещено нарушать правила Великого поста: употреблять определенные продукты, алкогольные напитки, устраивать шумные гуляния.

Нельзя отмечать дни рождения и свадьбы.

Не стоит ссориться, сквернословить, завидовать, обманывать и злиться.

Не рекомендуется тяжело работать.

Не нужно возвращаться к плохим привычкам и зависимостям.

Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Страстная неделя: что можно делать