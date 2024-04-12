Воскресіння Христове завжди припадає на неділю, а понеділок було заведено робити вихідним днем. Чого українцям очікувати у 2024 році, знає LifeStyle 24.

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Чи будуть вихідні на Великдень

В Україні триває воєнний стан. Адже 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення проти нашої держави. У зв'язку з цим, усі додаткові вихідні скасовуються. Отже, 5 травня українці будуть відпочивати, а у понеділок, 6 травня, – працювати. Однак роботодавці можуть відправити своїх працівників на відпочинок, якщо захочуть.

Зазначимо! Президент України Володимир Зеленський продовжив дію воєнного стану в державі до 13 травня 2024 року.

Після Великодня, люди традиційно святкують Вознесіння Господнє, яке цього року буде 13 червня, та День Святого Духа або Трійцю, яка припадає на неділю, 23 червня. Ймовірно, додатковий вихідний у понеділок, 24 червня, також скасують. Це залежить від того, чи продовжать воєнний стан.