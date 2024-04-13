Зазвичай люди готуються до свята у Страсний тиждень. Кожен з членів сім'ї має свої обов'язки, аби все встигнути, передає LifeStyle 24.
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Що потрібно зробити до Великодня
Цього року Страсний тиждень триватиме з 29 квітня до 4 травня. У цей період віряни згадують останні дні земного життя Ісуса Христа перед розп'яттям. Крім того, намагаються дотримуватися суворого посту та частіше ходити до церкви.
У Великий понеділок люди прибирають у будинку, якщо розпочали ремонт, то завершують його. Не забувають й про худобу, адже до Великодня її потрібно помити, а також навести лад у хліву.
У Великий вівторок чоловіки та жінки присвячують час роботі у саду або на городі. До того ж рубають дрова, які потім закидують у піч, де будуть пектися паски. Віряни також обирають вбрання, яке одягнуть на свято.
Як підготуватися до Великодня / Фото Canva
У Велику середу варто завершити хатні справи, які не встигли зробити у понеділок. Люди, зокрема, виносять з дому усі непотрібні, старі та поламані речі, сміття, а деякі господині починають пекти паски.
У Чистий четвер відбувається найбільша підготовка до Воскресіння Христового. Сім'ї влаштовують генеральне прибирання, перуть одяг, печуть паски та роблять писанки. У деяких родинах заведено підсмажувати або запікати сіль. Потім її пересипають у торбинку і ставлять біля ікони. За традицією, цією сіллю посипають страви, які стоять на великодньому столі.
Велика субота – останній день підготовки до Пасхи. Люди завершують готувати усі страви, які будуть класти у кошики. У деяких регіонах України священники починають їх освячувати.