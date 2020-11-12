У стильному пальто: Злата Огнєвіч зачарувала новим образом та порадила читачам улюблені книги
Українська співачка Злата Огнєвіч любить стильно одягатися та демонструвати свої образи для прихильників. Так, виконавиця опублікувала нову світлину, а також порекомендувала улюблені книги.
Співачка поширила фотографію на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Знаменитість постала перед камерою у красивому пальто в молочних, сірих та чорних відтінках. Злата, як завжди, усміхнено позувала на камеру.
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Коротке біляве волосся вона накрутила, зробивши легкі локони, а на обличчі зробила макіяж із коричневими тінями на повіках, які довершила чорними стрілками та коричневою помадою на губах.
Артистка вирішила опублікувати корисний допис для читачів, тож розповіла про 5 улюблених книг.
Дуже люблю читати, починаючи з фентезі, закінчуючи мотиваційною літературою. Підкину Вам свій топ-5, який вартий уваги,
– написала Огнєвіч.
Улюблені книги Злати Огнєвіч
"Справа не в кава" Говард Бехар
– Компанія повинна розглядати і співробітників, і своїх клієнтів перш за все як людей, партнерів. Інше прийде само собою.
"Be Your Own Manager" Bernhard Kerres, Bettina Mehne
– Читала цю книгу в англійській версії. Вона написана для класичних музикантів. Насправді – це найпростіший наочний посібник для творців, які хочуть бути успішними, відчувати вайб нашого часу.
"Навколо світу" журнал
– Так, це не книга! Хоча, я зберігаю кожен випуск. У мене вже є величезна колекція за всі роки.
"Zero Waste" Яна Потрекій
– Якщо Ви тільки почали замислюватися про усвідомлене споживання- книга створена для Вас. Про важливі значення простими словами. Без фанатизму.
"501 подорож, яку потрібно зробити" Девід Браун
– Всім мандрівникам присвячується! Справжня подорож – це не про ліниве валяння на сонці. Це про яскраві пригоди!
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