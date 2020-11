Українська співачка Злата Огнєвіч любить стильно одягатися та демонструвати свої образи для прихильників. Так, виконавиця опублікувала нову світлину, а також порекомендувала улюблені книги.

Співачка поширила фотографію на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Знаменитість постала перед камерою у красивому пальто в молочних, сірих та чорних відтінках. Злата, як завжди, усміхнено позувала на камеру.

Коротке біляве волосся вона накрутила, зробивши легкі локони, а на обличчі зробила макіяж із коричневими тінями на повіках, які довершила чорними стрілками та коричневою помадою на губах.

Артистка вирішила опублікувати корисний допис для читачів, тож розповіла про 5 улюблених книг.

Дуже люблю читати, починаючи з фентезі, закінчуючи мотиваційною літературою. Підкину Вам свій топ-5, який вартий уваги,

– написала Огнєвіч.

Улюблені книги Злати Огнєвіч

"Справа не в кава" Говард Бехар

– Компанія повинна розглядати і співробітників, і своїх клієнтів перш за все як людей, партнерів. Інше прийде само собою.

"Be Your Own Manager" Bernhard Kerres, Bettina Mehne

– Читала цю книгу в англійській версії. Вона написана для класичних музикантів. Насправді – це найпростіший наочний посібник для творців, які хочуть бути успішними, відчувати вайб нашого часу.

"Навколо світу" журнал

– Так, це не книга! Хоча, я зберігаю кожен випуск. У мене вже є величезна колекція за всі роки.

"Zero Waste" Яна Потрекій

– Якщо Ви тільки почали замислюватися про усвідомлене споживання- книга створена для Вас. Про важливі значення простими словами. Без фанатизму.

"501 подорож, яку потрібно зробити" Девід Браун

– Всім мандрівникам присвячується! Справжня подорож – це не про ліниве валяння на сонці. Це про яскраві пригоди!

Для перегляду фото гортайте праворуч: