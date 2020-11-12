Украинская певица Злата Огневич любит стильно одеваться и демонстрировать свои образы для поклонников. Так, исполнительница опубликовала новую фотографию, а также порекомендовала любимые книги.

Певица опубликовала фотографию на своей личной странице в инстаграм. Знаменитость предстала перед камерой в красивом пальто в молочных, серых и черных оттенках. Злата, как всегда, улыбчиво позировала на камеру.

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Короткие белокурые волосы она накрутила, сделав легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках, которые довершила черными стрелками и коричневой помадой на губах.

Артистка решила опубликовать полезное сообщение для читателей, поэтому рассказала о 5 любимых книгах.

Очень люблю читать, начиная с фэнтези, заканчивая мотивационной литературой. Подброшу вам свой топ-5, который достоин внимания,

– написала Огневич.

Любимые книги Златы Огневич

"Дело не в кофе Говард Бехар

– Компания должна рассматривать и сотрудников, и своих клиентов прежде всего как людей, партнеров. Остальное придет само собой.

"Be Your Own Manager" Bernhard Kerres, Bettina Mehne

– Читала эту книгу в английской версии. Она написана для классических музыкантов. На самом деле – это самое простое наглядное пособие для создателей, которые хотят быть успешными, чувствовать вайб нашего времени.

"Вокруг света" журнал

– Да, это не книга! Хотя, я сохраняю каждый выпуск. У меня уже есть огромная коллекция за все годы.

"Zero Waste" Яна Потрекий

– Если вы только начали задумываться об осознанном потреблении – книга создана для вас. О важных значениях простыми словами. Без фанатизма.

"501 путешествие, которое нужно совершить" Дэвид Браун

– Всем путешественникам посвящается! Настоящее путешествие – это не про ленивое валяние на солнце. Это о ярких приключениях!

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