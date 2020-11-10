Успешная артистка Злата Огневич продолжает демонстрировать стильные аутфиты. На днях певица устроила съемку на улицах Киева и поразила красивым образом поклонников.

Украинская певица Злата Огневич не прекращает делиться с поклонниками красивыми образами, которые они впоследствии перенимают себе. На личной странице в инстаграм звезда опубликовала новые фотографии, где щеголяет трендовым образом.

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Look Златы Огневич

Знаменитость позировала перед камерой на одной из улиц Киева, улыбаясь в объектив. Злата надела черную шелковую мини-юбку и топ с откровенным декольте, которые соединила с клетчатым пиджаком и ремнем от итальянского дома моды Gucci. Такой образ хоть выглядел элегантным, но и подчеркивал женственность певицы.

Дополняли трендовый аутфит черные ботфорты. Злата украсила шею тонкими цепочками с подвесками в виде планеты Сатурн, луны и звезд. Короткие волосы Огневич уложила легкими локонами. Она завершила образ минималистичным макияжем, подчеркнув глаза темными растушеванными стрелками и накрасив губы нюдовой помадой.

В подписи к фото Злата рассказала, что покровитель Козерогов – планета Сатурн, а потому она носит эту подвеску почти все время, не снимая.

Около трех месяцев назад я почувствовала сильный импульс! Мне срочно понадобилась подвеска с Сатурном… Понимаю, что уже XXI век, технологии и верить в связь между тобой и планетой – по меньшей мере странно, но все же. Видимо, что-то в этом есть, если Сатурн подает мне знак!

– написала Злата Огневич.

Поклонников покорил новый образ певицы: "Красиво", "Милая улыбка", "Куколка", "Красотка", "Очень обаятельная", "Сама элегантность", – написали фаны в комментариях.



Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich



Злата Огневич / Instagram / @zlata.ognevich