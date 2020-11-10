Украинская певица Джамала недавно кардинально сменила имидж. Но ее образы остались такими же нежными и женственными. На этот раз артистка надела легкое платье с цветочным принтом.

Популярная певица Джамала поделилась с поклонниками фотографиями на своей странице в инстаграме. Звезда часто поражает новыми стильными аутфитами, а на днях она покорила женственностью и нежностью.

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Нежный аутфит Джамалы

Певица позировала, сидя за столиком и держа цветок в руках. Джамала предстала в длинном красном платье насыщенного цвета и с белым цветочным принтом от украинского бренда POUSTOVIT. Артистка дополнила образ длинной джинсовой курткой с интересными рукавами и красным воротником. Look выглядел невероятно нежно.

Джамала соединила яркий наряд со светло-коричневыми ботинками на массивной бежевой подошве. Она выровняла короткие волосы и распустила их. Также знаменитость сделала красивый макияж, подчеркнув глаза черными стрелками и накрасив губы нюдовой помадой.

"Сегодня такой день, такой день... Вторник", – написала Джамала под фотографиями. Она обнародовала и милое видео, где осыпает себя лепестками цветов.

Для просмотра фото и видео листайте справа: