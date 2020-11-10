Українська співачка Джамала нещодавно кардинально змінила імідж. Але її образи залишились такими ж ніжними та жіночними. Цього разу артистка вдягнула легку сукню з квітковим принтом.

Популярна співачка Джамала поділилась фотографіями з шанувальниками на своїй сторінці в інстаграмі. Зірка часто вражає новими стильними аутфітами, а днями вона підкорила жіночністю та ніжністю.

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Ніжний аутфіт Джамали

Співачка позувала, сидячи за столиком та тримаючи квітку в руках. Джамала постала в довгій червоній сукні насиченого кольору та з білим квітковим принтом від українського бренду POUSTOVIT. Артистка доповнила образ довгою джинсовою курткою з цікавими рукавами та червоним комірцем. Look виглядав неймовірно ніжно.

Джамала поєднала яскраве вбрання зі світло-коричневими черевиками на масивній бежевій підошві. Вона вирівняла коротке волосся та розпустила його. Також знаменитість зробила гарний макіяж, підкресливши очі чорними стрілками та нафарбувавши губи нюдовою помадою.

"Сьогодні такий день, такий день… Вівторок", – написала Джамала під світлинами. Вона оприлюднила і миле відео, де обсипає себе пелюстками квітів.

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