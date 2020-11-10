Українська танцівниця Катерина Кухар кожного нового ефіру "Танців з зірками" підкорює шанувальників сміливими та ефектними образами. В 11 випуску суддя шоу приміряла елегантне чорне вбрання.

Кожний наступний ефір легендарного проєкту "Танці з зірками" запам'ятовується не лише розкішними виступами та запальними танцями, а й ефектними образами суддів. Катерина Кухар опублікувала фото з 11 випуску на своїй інстаграм-сторінці.

До теми В елегантній сукні з розрізом: Катерина Кухар підкорила ніжним образом – фото

Образ Катерини Кухар

Прима-балерина цього разу обрала не притаманний їй образ. Зірка позувала в повністю чорному вбранні, що підкреслювало її струнку фігуру. Катерина обрала корсет з баскою, прикрашений бісером, від українського бренду ARTEMKLIMCHUK. Його вона поєднала з вкороченими штанами, яких також прикрашав нашитий збоку бісер.

Ефектний аутфіт Кухар доповнювали чорні туфлі з прозорими вставками і гострим носком. Суддя "Танців з зірками" не знехтувала й аксесуарами, одягнувши на шию чорний чокер, а на палець масивну каблучку у вигляді метелика.

Стилісти проєкту вклали довге волосся балерини в кінський хвіст та зробили локони. Образ завершував вишуканий макіяж. На повіках Катерини красувались довгі чорні стрілки, а губи були нафарбовані ніжно-рожевою помадою.



Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official



Катерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official