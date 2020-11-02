Прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар стала обличчям вересневого номера журналу Cosmopolitan. Один з бездоганних образів вона вирішила продемонструвати у всій красі на новому фото.

Красивий кадр з фотосесії на вертолітному майданчику Катерина Кухар опублікувала в інстаграмі. Зірка звикла обирати мінісукні для публічних виходів, проте в довгому вбранні також розкішно засвітила ніжки завдяки екстремальному розрізу.

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Так, на балерині приталена максісукня білого кольору в рубчик з довгими рукавами. Вона чудово акцентувала на стрункій фігурі тендітної Катерини Кухар та дозволила показати підтягнуті ніжки. Сукню вона скомбінувала з вкороченим латексним жакетом насиченого блакитного кольору та білими босоніжками на шпильках з зав'язками і квадратним носком, який цього літнього сезону став справжнім трендом.

Катерина Кухар красувалась перед камерою з вишуканою укладкою та насиченим макіяжем з акцентом на очі. Її сфотографували згоди в русі та з щирою усмішкою, яку стримана прима-балерина так рідко демонструє на публіці.



Катерина Кухар у сукні з розрізом / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official