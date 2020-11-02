Прима-балерина и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар стала лицом сентябрьского номера журнала Cosmopolitan. Один из безупречных образов она решила продемонстрировать во всей красе на новом фото.

Красивый кадр из фотосессии на вертолетной площадке Екатерина Кухар опубликовала в Инстаграме. Звезда привыкла выбирать мини-платья для выходов в свет, однако в длинном наряде также роскошно засветила ножки благодаря экстремальному разрезу.

Читайте также "Танцы со звездами 2020" 10 выпуск: мистические перевоплощения участников в вечер Хеллоуина

Так, на балерине приталенное макси-платье белого цвета в рубчик с длинными рукавами. Оно прекрасно акцентировало на стройной фигуре хрупкой Екатерины Кухар и позволило показать подтянутые ножки. Платье она скомбинировала с укороченным латексным жакетом насыщенного голубого цвета и белыми босоножками на шпильках с завязками и квадратным носком, который в этот летний сезон стал настоящим трендом.

Екатерина Кухар красовалась перед камерой с изысканной укладкой и насыщенным макияжем с акцентом на глаза. Ее сфотографировали в движении и с искренней улыбкой, которую сдержанная прима-балерина так редко демонстрирует на публике.

Екатерина Кухар в платье с разрезом / Фото Instagram / @ekaterinakukhar_official