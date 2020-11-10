Украинская танцовщица Екатерина Кухар на каждом новом эфире "Танцев со звездами" покоряет поклонников смелыми и эффектными образами. В 11 выпуске судья шоу примерила элегантный черный наряд.

Каждый следующий эфир легендарного проекта "Танцы со звездами" запоминается не только яркими выступлениями и зажигательными танцами, но и эффектными образами судей. Екатерина Кухар опубликовала фото из 11 выпуска на своей инстаграм-странице.

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Образ Екатерины Кухар

Прима-балерина в этот раз выбрала не свойственный ей образ. Звезда позировала в полностью черном одеянии, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Екатерина выбрала корсет с оборкой, украшенный бисером от украинского бренда ARTEMKLIMCHUK. Его она соединила с укороченными штанами, которые тоже украшал нашитый сбоку бисер.

Эффектный аутфит Кухар дополняли черные туфли с прозрачными вставками и острым носком. Судья "Танцев со звездами" не забыла и об аксессуарах, надев на шею черный чокер, а на палец массивное кольцо в виде бабочки.

Стилисты проекта уложили длинные волосы балерины в конский хвост и сделали локоны. Образ завершал изысканный макияж. На веках Екатерины красовались длинные черные стрелки, а губы были накрашены нежно-розовой помадой.



Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official



Екатерина Кухар / Instagram / @ekaterinakukhar_official