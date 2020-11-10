Успішна артистка Злата Огнєвіч продовжує демонструвати стильні аутфіти. Днями співачка влаштувала зйомку на вулицях Києва та вразила гарним образом шанувальників.

Українська співачка Злата Огнєвіч не припиняє ділитися з шанувальниками гарними образами, які вони згодом переймають собі. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала нові світлини, де хизується трендовим образом.

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Look Злати Огнєвіч

Знаменитість позувала перед камерою на одній з вулиць Києва, усміхаючись в об'єктив. Злата вдягнула чорну шовкову мініспідницю та топ з відвертим декольте, які поєднала з картатим піджаком та ременем від італійського будинку моди Gucci. Такий образ хоч виглядав елегантним, але і підкреслював жіночність співачки.

Доповнювали трендовий аутфіт чорні ботфорти. Злата прикрасила шию тонкими ланцюжками з підвісками у вигляді планети Сатурн, місяця та зірок. Коротке волосся Огнєвіч вклала легкими локонами. Вона завершила образ мінімалістичним макіяжем, підкресливши очі темними розтушованими стрілками і нафарбувавши губи нюдовою помадою.

У підписі до фото Злата розповіла, що покровитель Козерогів – планета Сатурн, а тому вона носить цю підвіску майже весь час, не знімаючи.

Близько трьох місяців тому я відчула сильний імпульс! Мені терміново знадобилася підвіска з Сатурном...Розумію, що вже XXI століття, технології і вірити в зв'язок між тобою і планетою – щонайменше дивно, але все ж. Мабуть, щось у цьому є, якщо Сатурн подає мені знак!

– написала Злата Огнєвіч.

Шанувальників підкорив новий образ співачки: "Гарно", "Мила усмішка", "Лялечка", "Красуня", "Дуже чарівна", "Сама елегантність", – написали фани в коментарях.



Злата Огнєвіч / Instagram / @zlata.ognevich



Злата Огнєвіч / Instagram / @zlata.ognevich