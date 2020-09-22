Відома телеведуча та громадська діячка Маша Єфросиніна поділилась кадрами з зустрічі з Володимиром Зеленським. Під час офіційного заходу президент підписав указ про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству.

Напередодні Дня Конституції телезірка отримала від Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІІ ступеня за соціальну діяльність, а 21 вересня була запрошена на офіційну зустріч президента з представниками громадських організацій щодо протидії домашньому насильству. Фото з заходу Маша Єфросиніна опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

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У мережі ведуча наголосила, що підписання указу "Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству" – ледь не найважливіша подія в боротьбі з домашнім і гендерно-обумовленим насильством.

"Підписання цього указу означає, що всі гілки українського уряду, включно з регіональними та міськими, відтепер зобов'язані розробляти системи протидії та реагування на цю проблему! Повинні виділятися гроші на створення шелтерів і кризових центрів! Повинна перебудовуватися судова система під чинний новий закон", – пояснила Маша Єфросиніна в дописі.

Україна публічно взяла на себе обов'язково рішуче домагатися нульової толерантності до насильства над людьми! Вперше за 20 років ця тема взагалі "зазвучала" на рівні уряду,

– наголосила зірка.

Маша Єфросиніна усвідомлює, що попереду ще багато роботи, а система змінюється не після указів, а з бажанням і вмінням їх дотримуватися. Однак вона переконана, що цей гігантський крок допоможе зменшити кількість випадків домашнього насильства.

Образ Маші Єфросиніної

Для зустрічі з президентом ведуча обрала стримане та трендове вбрання. Вона постала у діловому костюмі пудрового кольору, який складався з вкорочених приталених штанів та піджака по фігурі з асиметричним коміром та кишенями.

Образ вона довершила туфлями-човниками кремового кольору на підборах. Волосся Маша Єфросиніна зібрала у високий пучок, вклавши чубчик рівно й залишивши пасма попереду. Свою чарівну зовнішність зірка підкреслила легким макіяжем. Вона не стала доповнювати look аксесуарами і виглядала стильно та по-діловому.

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