Известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина поделилась кадрами со встречи с Владимиром Зеленским. Во время официального мероприятия президент подписал указ о неотложных мерах по предотвращению и противодействию домашнему насилию.

Накануне Дня Конституции телезвезда получила от Владимира Зеленского орден "За заслуги" III степени за социальную деятельность, а 21 сентября была приглашена на официальную встречу президента с представителями общественных организаций по противодействию домашнему насилию. Фото с мероприятия Маша Ефросинина опубликовала на личной странице в инстаграме.

Читайте также В блестящем платье: Маша Ефросинина поразила безупречным образом на "Танцах со звездами", – фото

В сети ведущая подчеркнула, что подписание указа "О неотложных мерах по предупреждению и противодействию домашнему насилию" – едва ли не самое важное событие в борьбе с домашним и гендерно-обусловленным насилием.

"Подписание этого указа означает, что все ветви украинского правительства, включая региональные и городские, отныне обязаны разрабатывать системы противодействия и реагирования на эту проблему! Должны выделяться деньги на создание шелтеров и кризисных центров! Должна перестраиваться судебная система под действующий новый закон", – пояснила Маша Ефросинина в заметке.

Украина публично взяла на себя обязательно решительно добиваться нулевой толерантности к насилию над людьми! Впервые за 20 лет эта тема вообще "зазвучала" на уровне правительства,

– подчеркнула звезда.

Маша Ефросинина осознает, что впереди еще много работы, а система не меняется после указов, а с желанием и умением их соблюдать. Однако она убеждена, что этот гигантский шаг поможет уменьшить количество случаев домашнего насилия.

Образ Маши Ефросининой

Для встречи с президентом ведущая выбрала сдержанный и трендовый наряд. Она предстала в деловом костюме пудрового цвета, который состоял из укороченных приталенных брюк и пиджака по фигуре с асимметричным воротником и карманами.

Образ довершили туфли-лодочки кремового цвета на каблуке. Волосы Маша Ефросинина собрала в высокий пучок, уложив челку ровно и оставив пряди впереди. Свою очаровательную внешность звезда подчеркнула легким макияжем. Она не стала дополнять look аксессуарами и выглядела стильно и по-деловому.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправо