Маша Ефросинина стала ведущей балкона во время четвертого прямого эфира проекта "Танцы со звездами". Звезда в очередной раз продемонстрировала красивый образ, в котором выглядела непревзойденно.

Популярная украинская телеведущая неизменно предстала перед публикой в изысканном платье. На личной странице в Инстаграме она поделилась эффектным фото, которое сделала во время прямого эфира.

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Look Маши Ефросининой

Участников "Танцев со звездами" после выступления в четвертом прямом эфире Маша Ефросинина встречала в черном блестящем платье в пол. Ее наряд невероятно сиял, был обольстительным и сексуальным. Сбоку платье имело соблазнительный разрез, поэтому знаменитость еще и похвасталась длинными стройными ногами. Такой аутфит звезда соединила с босоножками черного цвета на каблуке.

Эффектный образ Маша дополнила длинными серьгами с черными камешками. Волосы она собрала в аккуратный пучок сверху, оставив челку спереди. На лице Ефросинина сделала выразительный макияж с черными стрелками и блестящими тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах.



Маша Ефросинина в черном блестящем платье / Instagram / @mashaefrosinina