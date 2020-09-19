Жизнь украинской телеведущей Маши Ефросининой очень насыщенная. Женщина часто посещает различные места и светские мероприятия. Заодно она делится модными образами, в которых посещает публику. На этот раз звезда опубликовала фото с вечера, на котором были и Елена Кравец, и Елизавета Скичко-Юрушева.

Два дня назад, 17 сентября, состоялся благотворительный вечер. В нем приняли участие Маша Ефросинина, Елена Кравец и Елизавета Скичко-Юрушева. Фото с мероприятия украинская телеведущая опубликовала на своей инстаграм-странице.

К теме В мини-юбки и рубашке: Тина Кунаки ошеломила безупречным образом – фото

Для вечера Маша Ефросинина выбрала интересное платье в пастельных тонах. Наряд сшит из частей: отдельно выделялся розовый топ, отдельно голубые пышные рукава и прямая юбка. Маша дополнила образ нежными цепочками на шее и руках и серьгами-кольцами. Женщина сделала нюдовый макияж и завязала волосы в хвост.

Елена Кравец выбрала стильный серый костюм в клеточку, под которым был черный жакет и белая рубашка. Look дополнила изысканная бабочка. Елизавета Скичко-Юрушева надела бело-розовое платье и сверху накинула белый пиджак. Длинные волнистые волосы закрепила с одной стороны.

"Очень красивые девушки", "Вы прямо светитесь", "Платье невероятно хорошее", – откликнулись поклонники об образах знаменитостей.



Маша Ефросинина, Елена Кравец и Лиза Скичко / Instagram / @mashaefrosinina

Отметим, что благотворительный вечер Маша, Лиза и Елена организовали для сбора средств на квартиры для женщин, страдающих от насилия. Звезды собрали 115 тысяч гривен.



Маша Ефросинина / Instagram / @mashaefrosinina