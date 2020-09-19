Життя української телеведучої Маші Єфросиніної є дуже насиченим. Жінка часто відвідує різні місця та світські заходи. Заразом вона ділиться модними образами, в яких відвідує публіку. Цього разу зірка опублікувала фото з вечору, на якому були й Олена Кравець та Єлизавета Скічко-Юрушева.

Два дні тому, 17 вересня, відбувся благодійний вечір. У ньому взяли участь Маша Єфросиніна, Олена Кравець та Єлизавета Скічко-Юрушева. Фото із заходу українська телеведуча опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Для вечору Маша Єфросиніна обрала цікаву сукню в пастельних тонах. Вбрання пошите з частин: окремо виділявся рожевий топ, окремо блакитні пишні рукави та пряма спідниця. Маша доповнила образ ніжними ланцюжками на шиї й руках та сережками-кільцями. Жінка зробила нюдовий макіяж та зв'язала волосся у хвіст.

Олена Кравець обрала стильний сірий костюм у клітинку, під яким був чорний жакет та біла сорочка. Look завершив вишуканий метелик. Єлизавета Скічко-Юрушева одягнула біло-рожеву сукню та зверху накинула білий піджак. Довге хвилясте волосся зчепила з одного боку.

"Дуже красиві дівчата", "Ви прямо світитесь", "Плаття неймовірно гарне", – відгукнулись шанувальники про образи знаменитостей.



Маша Єфросиніна, Олена Кравець та Ліза Скічко / Instagram / @mashaefrosinina

Зазначимо, що благодійний вечір Маша, Ліза та Олена організували для збору коштів на квартири для жінок, що страждають від насилля. Зірки зібрали 115 тисяч гривень.



Маша Єфросиніна / Instagram / @mashaefrosinina