У мініспідниці та сорочці: Тіна Кунакі приголомшила бездоганним образом – фото
Французькій моделі та дружині актора Венсана Касселя Тіні Кунакі не в новинку вдягатися модно й стильно. Цього разу вона продемонструвала трендовий look та похизувалась стрункими ногами.
Популярна модель Тіна Кунакі приміряла одяг французького будинку моди Louis Vuitton. Світлини знаменитість опублікувала на сторінці в інстаграмі.
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Дівчина сфотографувала себе у великому дзеркалі, обрамленому золотом, що неабияк додавало фото вишуканості. Тіна позувала у білій пишній мініспідниці від Louis Vuitton. Також вона обрала зеленувату сорочку з об'ємними рукавами та чорну жилетку з великими паєтками.
Образ доповнила невелика чорна сумочка та білі босоніжки на підборах. Дівчина зв'язала кучеряве волосся у хвіст ззаду.
У підписі до фото вона подякувала будинку моди французькою. А в коментарях шанувальники оцінили її образ. "Найчарівніша дівчина для мене", "Красуня", "Так красиво! І весь образ гармонійний", "Закохалась у цей look".
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Зазначимо також, що у такій самій спідниці, тільки чорній, та образі позувала Кайя Гербер.