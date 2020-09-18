Французской модели и жене актера Венсана Касселя Тине Кунаки не в новинку одеваться модно и стильно. На этот раз она продемонстрировала трендовый look и похвасталась стройными ногами.

Популярная модель Тина Кунаки примерила одежду французского Дома моды Louis Vuitton. Фотографии знаменитость опубликовала на странице в Инстаграме.

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Девушка сфотографировала себя в большом зеркале, обрамленном золотом, что изрядно добавляло фото изысканности. Тина позировала в белой пышной мини-юбке от Louis Vuitton. Также она выбрала зеленоватую рубашку с объемными рукавами и черную жилетку с большими пайетками.

Образ дополнила небольшая черная сумочка и белые босоножки на каблуке. Девушка связала вьющиеся волосы в хвост сзади.

В подписи к фото она поблагодарила дом моды на французском. А в комментариях поклонники оценили ее образ. "Самая очаровательная девушка для меня", "Красотка", "Так красиво! И весь образ гармоничный", "Влюбилась в этот look".

Для просмотра фото листайте справа:

Отметим также, что в такой же юбке, только черной, и образе позировала Кайя Гербер.