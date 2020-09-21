Маша Єфросиніна стала ведучою балкону під час четвертого прямого ефіру проєкту "Танці з зірками". Зірка вкотре продемонструвала красивий образ, у якому виглядала неперевершено.

Популярна українська телеведуча незмінно постала перед публікою у вишуканій сукні. На особистій сторінці в інстаграмі вона поділилася ефектним фото, яке зробила під час прямого ефіру.

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Look Маші Єфросиніної

Учасників "Танців з зірками" після виступу у четвертому прямому ефірі Маша Єфросиніна зустрічала у чорній блискучій сукні в підлогу. Її вбрання неймовірно сяяло, було звабливим та сексуальним. Збоку сукня мала спокусливий розріз, тому знаменитість ще й похизувалася довгими стрункими ногами. Такий аутфіт зірка поєднала із босоніжками чорного кольору на підборах.

Ефектний образ Маша доповнила довгими сережками з чорними камінцями. Волосся вона зібрала в акуратний пучок зверху, залишивши чубчик спереду. На обличчі Єфросиніна зробила виразний макіяж з чорними стрілками і блискучими тінями на повіках та матовою помадою нюдового кольору на губах.



Маша Єфросиніна у чорній блискучій сукні / Instagram / @mashaefrosinina