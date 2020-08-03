Британська співачка албанського походження Ріта Ора вміє не лише вражати своїми вокальними здібностями, але й розбурхувати мережу провокативними світлинами. Так, на одній з останніх публікацій співачка постала перед камерами без одягу.

29-річна співачка підтримує хорошу фізичну форму, тож має чим похизуватися. На своїй особистій сторінці в інстаграмі, Ріта Ора опублікувала добірку кадрів, на яких оголені груди прикрила всього лише руками.

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На кадрах помітно, що виконавиця не лише приймала сонячні ванни, але й плавала, адже на світлинах постала з мокрим волоссям. На фото співачка позувала топлес. Шию зірки прикрашали багато прикрас, на руці дівчина також зробила акцент, одягнувши велику кількість браслетів.



Ріта Ора позувала топлес / Фото з Instagram

"Серія фото під час сонячних ванн. Кому ще нудно засмагати?", – написала співачка.

Ріта Ора любить ділитися з прихильниками відвертими знімками, тож нещодавно також опублікувала в своєму інстаграмі кадри, на яких постала в бюстгальтері та спідниці. Великий розріз допоміг співачці показати свої принади. Для ефектності світлин виконавиця зробила серію знімків, еротично позуючи на фотокамеру.



Ріта Ора опублікувала ефектний знімок / Фото з Instagram