25-річна гаряча британка звикла вражати публіку еротичними зйомками. Демі Роуз часто знімається у провокативних фотосесіях, на яких оголює тіло. Проте цього разу зірка перевершила саму себе й повністю оголила великі сідниці на людному пляжі.

Впродовж кількох тижнів Демі Роуз подорожує Іспанією й наповнює особистий інстаграм-профіль світлинами з відпочинку. Проте всю увагу на фото зазвичай привертають не мальовничі пейзажі, а пишні форми моделі. На новому кадрі вона вирішила позасмагати оголеною, проте зняла не бюстгальтер, а трусики.

Гаряче Без білизни: пишногруда Демі Роуз похизувалася пікантними формами в блискучій сукні – фото

Пишногруда модель розляглась на кам'яному пляжі з видом на скелі та море. Попри те, що поряд на яхтах відпочивало чимало людей, вона не посоромилась оголити великі сідниці. Верх чорного купальника на бретелях Демі Роуз залишила, а еротичний пляжний образ доповнила великим солом'яним капелюхом, який прикривав плечі від палючого сонця.

Апетитні форми сексапільно виглядали на пляжі, а замріяний погляд знаменитості додавав особливого шарму цьому кадру. Поряд з Демі Роуз відпочивав і її пухнастий песик, якого вона неодноразово показувала в мережі.

Варто зазначити, що знаменита модель досить часто бере домашнього улюбленця в закордонні мандрівки. Разом з Демі Роуз він чимало політав по світу та часто доповнював її сексуальні фото, став улюбленцем 14-мільйонної публіки.