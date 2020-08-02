25-летняя горячая британка привыкла поражать публику эротическими съемками. Деми Роуз часто снимается в провокационных фотосессиях, на которых обнажает тело. Однако на этот раз звезда превзошла саму себя и полностью обнажила большие ягодицы на людном пляже.

В течение нескольких недель Деми Роуз путешествует по Испании и наполняет личный инстаграм-профиль фотографиями с отдыха. Однако все внимание на фото обычно привлекают не живописные пейзажи, а пышные формы модели. На новом кадре она решила позагорать обнаженной, однако сняла не бюстгальтер, а трусики.

Горячее Без белья: пышногрудая Деми Роуз похвасталась пикантными формами в сверкающем платье – фото

Пышногрудая модель разлеглась на каменном пляже с видом на скалы и море. Несмотря на то, что рядом на яхтах отдыхало немало людей, она не постыдилась обнажить большие ягодицы. Верх черного купальника на бретелях Деми Роуз оставила, а эротический пляжный образ дополнила большой соломенной шляпой, которая прикрывала плечи от палящего солнца.

Аппетитные формы сексапильно выглядели на пляже, а томный взгляд знаменитости добавлял особого шарма этому кадру. Рядом с Деми Роуз отдыхал и ее пушистый песик, которого она неоднократно показывала в сети.

Стоит отметить, что знаменитая модель довольно часто берет питомца в заграничные путешествия. Вместе с Деми Роуз он немало полетал по миру и часто дополнял ее сексуальные фото, став любимцем 14-миллионной публики.