Без белья: пышногрудая Деми Роуз похвасталась пикантными формами в сверкающем платье – фото
Пышногрудая британская модель Деми Роуз в очередной раз взбудоражила сеть сексапильным образом. Она показала экстравагантный аутфит, в котором обошлась без нижнего белья.
25-летняя красавица знает, как привлечь к себе внимание. Даже на отдыхе она демонстрирует стильные наряды, которые подчеркивают сексуальность и пикантные формы. В личном инстаграм-профиле знаменитости появилась очередная серия эротических фото, уже успевших разлететься по сети.
Читайте также С косой в стиле Кайли Дженнер и в купальнике в сеточку: Деми Роуз поразила сексапильным образом
Деми после длительного пребывания на самоизоляции в лондонской квартире отправилась на летний отпуск. Для отдыха она выбрала солнечный остров Ибица, в Испании. Там во время вечерних прогулок Роуз демонстрирует откровенные и одновременно стильные наряды.
В последнем сообщении модель распространила снимки, на которых предстала в образе страстной испанки. Она надела блестящее миниплатье с обнаженной спиной и разрезами сбоку. Под нарядом у Деми не было нижнего белья, что и сделало образ очень эротичным и жарким. Дополнила его экстравагантным украшением на шее и роскошной шляпой розового цвета с золотистым декором. Роскошные длинные волосы британская звезда уложила в локоны и забрала на сторону. На лице она сделала безупречный сияющий макияж с акцентом на губы, накрасила нюдовим блеском.
Модель соблазнительно позировала, стоя спиной к камере, а ее взгляд поражал страстью, которая характерна испанским девушкам.
Для просмотра фото листайте справа