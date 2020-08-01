Пышногрудая британская модель Деми Роуз в очередной раз взбудоражила сеть сексапильным образом. Она показала экстравагантный аутфит, в котором обошлась без нижнего белья.

25-летняя красавица знает, как привлечь к себе внимание. Даже на отдыхе она демонстрирует стильные наряды, которые подчеркивают сексуальность и пикантные формы. В личном инстаграм-профиле знаменитости появилась очередная серия эротических фото, уже успевших разлететься по сети.

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Деми после длительного пребывания на самоизоляции в лондонской квартире отправилась на летний отпуск. Для отдыха она выбрала солнечный остров Ибица, в Испании. Там во время вечерних прогулок Роуз демонстрирует откровенные и одновременно стильные наряды.

В последнем сообщении модель распространила снимки, на которых предстала в образе страстной испанки. Она надела блестящее миниплатье с обнаженной спиной и разрезами сбоку. Под нарядом у Деми не было нижнего белья, что и сделало образ очень эротичным и жарким. Дополнила его экстравагантным украшением на шее и роскошной шляпой розового цвета с золотистым декором. Роскошные длинные волосы британская звезда уложила в локоны и забрала на сторону. На лице она сделала безупречный сияющий макияж с акцентом на губы, накрасила нюдовим блеском.

Модель соблазнительно позировала, стоя спиной к камере, а ее взгляд поражал страстью, которая характерна испанским девушкам.

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