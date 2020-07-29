Знаменитая пышнотелая модель Деми Роуз уже не один год наполняет свой фотоблог в сети эротическими фотографиями, которые оценивают миллионы фанатов. На новом фото звезда показала не только роскошные пейзажи острова Ибица в Испании, но и аппетитные формы тела.

Зажигательная модель после нескольких месяцев карантина смогла вырваться на райский отдых в Испанию, откуда опубликовала в инстаграме немало соблазнительных кадров. Один из таких появился день назад, где девушка в традиционной манере похвасталась пышными ягодицами, стройной талией и упругой грудью. Особое внимание привлекает ее сплошной купальник в сеточку черного цвета, который придает визуальной стройности Деми.

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Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose

Из аксессуаров модель решила выбрать стильные очки с темными стеклами. Изюминкой пляжного образа звезды стала прическа, которую часто делают стилисты Кайли Дженнер. Длинная коса, которая, в отличие от Кайли, является настоящей и с ее волос, прекрасно подходила к новому образу. Свой look девушка завершила нежным макияжем с акцентом на сияющих розовых губах. На фоне фотографии можно увидеть невероятные пейзажи острова Ибица, где есть каменный ландшафт и прозрачная голубая вода.

Горячая Деми на испанском острове Ибица / Instagram / @demirose

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