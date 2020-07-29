Знаменита пишнотіла модель Демі Роуз вже не один рік наповнює свій фотоблог в мережі еротичними фотографіями, які оцінюють мільйони фанатів. На новому фото зірка показала не лише розкішні пейзажі острову Івіса в Іспанії, а й апетитні форми тіла.

Запальна модель після кількох місяців карантину змогла вирватись на райський відпочинок в Іспанію, звідки опублікувала в інстаграмі чимало спокусливих кадрів. Один з таких з'явився день тому, де дівчина у традиційній манері похизувалась пишними сідницями, стрункою талією та пружними грудьми. Особливу увагу привертає її суцільний купальник в сіточку чорного кольору, який додає візуальної стрункості Демі.

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Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose

З аксесуарів модель вирішила обрати стильні окуляри з темним склом. Родзинкою пляжного образу зірки стала зачіска, яку часто роблять стилісти Кайлі Дженнер. Довга коса, яка, на відміну від Кайлі, є справжньою та із її волосся, чудово пасувала до нового образу. Свій look дівчина завершила ніжним макіяжем з акцентом на сяючих рожевих губах. На тлі фотографії також можна побачити неймовірні краєвиди острова Івіса, де є кам'яний ландшафт і прозора блакитна вода.



Гаряча Демі на іспанському острові Івіса / Instagram / @demirose

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