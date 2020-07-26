Британська пишногруда модель Демі Роуз вкотре засвітила свої форми у провокативному вбранні. Вона насолоджується літньою відпусткою на сонячному острові, де хизується звабливою фігурою.

Демі Роуз належить до тих знаменитостей, які не соромляться позувати на камеру навіть у найвідвертішому одязі чи взагалі без нього. Вона невпинно показує свою сексуальність, публікуючи на особистому інстаграм-акаунті гарячі фото для категорії користувачів з віковим обмеженням 18+. Понад 14-мільйонна аудиторія прихильників знаменитості в мережі з нетерпінням чекає нових кадрів від неї.

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Зірка британського модельного бізнесу, не соромлячись, поширює еротичні знімки. Вона впевнена в собі і неодноразово показувала принади в сексапільних зйомках чи на світських заходах.

Після тривалого перебування на карантині в лондонській квартирі, Роуз відправилася на відпочинок до Середземного моря. Вона обрала острів Ібіцу, що в Іспанії. Там знаменитість показує відверті аутфіти для прогулянок та оголює пишні груди у крихітних бікіні.

На черговому фото, яким Демі поділилася у своєму профілі, вона зображена, сидячи на палубі фешенебельної яхти, на тлі блакитного моря та безхмарного неба. Модель одягнена у яскравий купальник, що ледь втримав її пишні груди. Зірка вкотре оголила свій бюст та похизувалася принадою, про яку мріють багато дівчат. Її розкішне довге волосся розвівалося на вітрі. На обличчі красуня-брюнетка зробила ніжний макіяж з коричневим блиском на губах. Вона звабливо відвела погляд від камери та опустила очі вниз.



Демі Роуз у купальнику на палубі яхти / Instagram / @demirose