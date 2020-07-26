Британская пышногрудая модель Деми Роуз в который раз засветила свои формы в провокационных нарядах. Она наслаждается летним отпуском на солнечном острове, где щеголяет обольстительной фигурой.

Деми Роуз относится к тем знаменитостям, которые не стесняются позировать на камеру даже в самой откровенной одежде или вообще без нее. Она постоянно показывает свою сексуальность, публикуя на личном инстаграм-аккаунте горячие фото для категории пользователей с возрастным ограничением 18+. Более чем 14-миллионная аудитория поклонников знаменитости в сети с нетерпением ждет новых кадров от нее.

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Звезда британского модельного бизнеса, не стесняясь, распространяет эротические снимки. Она уверена в себе и неоднократно показывала прелести в сексуальных съемках или на светских мероприятиях.

После длительного пребывания на карантине в лондонской квартире, Роуз отправилась на отдых к Средиземному морю. Она выбрала остров Ибицу, что в Испании. Там знаменитость показывает откровенные аутфиты для прогулок и обнажает пышную грудь в крошечных бикини.

На очередном фото, которым Деми поделилась в своем профиле, она изображена, сидя на палубе фешенебельной яхты, на фоне лазурного моря и безоблачного неба. Модель одета в яркий купальник, который едва удержал ее пышную грудь. Звезда в который раз обнажила свой бюст и похвасталась фигурой, о которой мечтает много девушек. Ее роскошные длинные волосы развевались на ветру. На лице красавица-брюнетка сделала нежный макияж с коричневым блеском на губах. Она обольстительно отвела взгляд от камеры и опустила глаза вниз.



Деми Роуз в купальнике на палубе яхты / Instagram / @demirose