Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз не прекращает будоражить сеть эротическими фотографиями. Она активно делится моментами с отдыха на солнечном острове и хвастается своими пышными формами.

Деми Роуз уже давно доказала, что является одной из самых сексуальных моделей современности. Она не стесняется демонстрировать свои прелести на публике. На ее личной инстаграм-странице чуть ли не ежедневно появляются фотографии, где знаменитость предстает в откровенных образах.

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На очередной серии снимков Деми предстала перед камерой в спортивном костюме лилового цвета, состоящем из шорт с надписью и кофты на длинный рукав. Однако верх девушка решила не надевать, а накинула его на спину. 25-летняя британка позировала без нижнего белья, а обнаженную пышную грудь прикрыла рукавами. Такие фотографии вызвали фурор в сети и активные обсуждения в комментариях. За несколько часов их лайкнули почти полмиллиона раз.

Роскошные длинные волосы Роуз уложила ровно и убрала назад. На лице она сделала легкий макияж с нюдовым блеском на губах. Уши модели украшали минималистичные серьги с камушками, а на пальцах были сияющие кольца. Внимание также привлекает дерзкий взгляд Деми. Она проникновенно смотрит и будто манит к себе.