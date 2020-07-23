Британская модель Деми Роуз завела сеть очередной серией сексуальных фото. Она предстала перед камерой в довольно откровенном наряде, через который виднелись интимные зоны груди.

Жаркая Деми Роуз не стесняется позировать в соблазнительных образах. Она проводит летний отпуск на испанском острове Ибица. На личной странице в инстаграме ежедневно публикует серии горячих фотографий, где хвастается огромными формами.

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Знаменитость сделала несколько снимков на фоне красивой природы. Она предстала перед камерой в коротких джинсовых шортах. На талии имела металлический пояс с большими кольцами. Однако наибольшее внимание привлекает откровенный наряд Роуз, которым она прикрыла грудь. Звезда позировала без белья в красном сетчатом верху, сквозь который были видны интимные зоны ее груди. Также сексуальности образу Деми добавляет большая обнаженная грудь.

Уши модели украшали стильные серьги, а шею – минималистичная длинная подвеска. Роскошные волосы она уложила ровно, а на лице сделала безупречный макияж с акцентом на губы, которые накрасила нюдовой помадой. Дополнила страстный образ красной сумочкой.

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Мы подготовили для вас подборку горячих фото Деми Роуз, где она показала свою пышную обнаженную грудь.