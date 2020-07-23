Британська модель Демі Роуз завела мережу черговою серією сексуальних фото. Вона постала перед камерою у надзвичайно відвертому вбранні, через яке виднілися інтимні зони грудей.

Спекотна Демі Роуз не соромиться позувати у звабливих образах. Вона проводить літню відпустку на іспанському острові Ібіца. На особистій сторінці в інстаграмі щодня публікує серії гарячих світлин, де хизується величезними формами.

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Знаменитість зробила декілька знімків на тлі красивої природи. Вона постала перед камерою у коротких джинсових шортах. На талії мала металевий пояс із великими кільцями. Проте найбільшу увагу привертає відверте вбрання Роуз, яким вона прикрила груди. Зірка позувала без білизни у червоному сітчастому верху, крізь який було видно інтимні зони її грудей. Також сексуальності образові Демі додають величезні оголені груди.

Вуха моделі прикрашали стильні сережки, а шию – мінімалістична довга підвіска. Розкішне волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з акцентом на губи, що нафарбувала нюдовою помадою. Доповнила пристрасний образ червоною сумочкою.

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Ми підготували для вас добірку гарячих фото Демі Роуз, де вона показала свої пишні оголені груди.