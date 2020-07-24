Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз не припиняє розбурхувати мережу еротичними світлинами. Вона активно ділиться моментами з відпочинку на сонячному острові та хизується своїми пишними формами.

Демі Роуз вже давно довела, що є однією з найсексуальніших моделей сучасності. Вона не соромиться демонструвати свої принади на публіці. На її особистій інстаграм-сторінці ледь не щодня з'являються фотографії, де знаменитість постає у відвертих образах.

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На черговій серії знімків Демі постала перед камерою у спортивному костюмі лілового кольору, що складався із шортів з написом та кофти на довгий рукав. Проте верх дівчина вирішила не одягати, а накинула його на спину. 25-річна британка позувала без нижньої білизни, а інтимні зони оголених пишних грудей прикрила рукавами. Такі світлини викликали неабиякий фурор у мережі та активні обговорення в коментарях. За декілька годин їх вподобали майже пів мільйона разів.

Розкішне довге волосся Роуз вклала рівно та забрала назад. На обличчі вона зробила легкий макіяж із нюдовим блиском на губах. Вуха моделі прикрашали мінімалістичні сережки з камінчиками, а на пальцях були сяючі каблучки. Увагу також привертає зухвалий погляд Демі. Вона проникливо дивиться та ніби манить до себе.