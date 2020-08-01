Пишногруда британська модель Демі Роуз вкотре розбурхала мережу сексапільним образом. Вона показала екстравагантний аутфіт, у якому обійшлася без нижньої білизни.

25-річна красуня знає, як привернути до себе увагу. Навіть на відпочинку вона демонструє стильні вбрання, які підкреслюють сексуальність та пікантні форми. На особистому інстаграм-профілі знаменитості з'явилася чергова серія еротичних фото, що вже встигли розлетітися мережею.

Читайте також З косою в стилі Кайлі Дженнер та в купальнику у сіточку: Демі Роуз вразила сексапільним образом

Демі після тривалого перебування на самоізоляції у лондонській квартирі відправилася у літню відпустку. Для відпочинку вона обрала сонячний острів Ібіца, що в Іспанії. Там під час вечірніх прогулянок Роуз демонструє відверті та, водночас, стильні вбрання.

В останньому дописі модель поширила знімки, на яких постала в образі пристрасної іспанки. Вона одягнула блискучу мінісукню з оголеною спиною та розрізами збоку. Під вбранням Демі не мала нижньої білизни, що й зробило образ надзвичайно еротичним та спекотним. Доповнила його екстравагантною прикрасою на шиї та розкішним капелюхом рожевого кольору із золотистим декором. Розкішне довге волосся британська зірка вклала у локони і забрала на бік. На обличчі вона зробила бездоганний сяючий макіяж з акцентом на губи, що нафарбувала нюдовим блиском.

Модель звабливо позувала, стоячи спиною до камери, а її погляд вражав пристрастю, яка характерна іспанським дівчатам.

Для перегляду фото гортайте праворуч