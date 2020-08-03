Британская певица албанского происхождения Рита Ора умеет не только поражать своими вокальными способностями, но и будоражить сеть провокационными фотографиями. Так, на одной из последних публикаций певица предстала перед камерами без одежды.

29-летняя певица поддерживает хорошую физическую форму, поэтому ей есть чем похвастаться. На своей личной странице в инстаграме Рита Ора опубликовала подборку кадров, на которых обнаженную грудь прикрыла она лишь руками.

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На кадрах заметно, что исполнительница не только принимала солнечные ванны, но и плавала, ведь на фотографиях появилась с мокрыми волосами. На фото певица позировала топлес. На шее звезды было много украшений, на руках девушка также сделала акцент, надев большое количество браслетов.

Рита Ора позировала топлес / Фото с Instagram

"Серия фото во время солнечных ванн. Кому еще скучно загорать?", – написала певица.

Рита Ора любит делиться с поклонниками откровенными снимками, поэтому недавно также опубликовала в своем інстаграмі кадры, на которых предстала в бюстгальтере и юбке. Большой разрез помог певице показать свои прелести. Для эффектности фотографий исполнительница сделала серию снимков, эротично позируя на фотокамеру.



Рита Ора опубликовала эффектный снимок / Фото из Instagram​