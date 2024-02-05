Крім того, сода дезінфікує насіння та перешкоджає розвитку грибкових захворювань або появі шкідників. Цікаво, що гідрокарбонатом натрію можна підгодовувати й городні культури, а не лише кімнатні рослини.

До речі Ефективне добриво для орхідеї з інгредієнтів, які є вдома у кожного

Як приготувати розчин з соди

Візьміть 1 чайну ложку соди та насіння льону. Покладіть це все у посудину та залийте 1 літром води. Розчин повинен настоятися приблизно 2 години. Далі зблендеруйте суміш та процідіть. Використовувати таку підгодівлю для квітів варто 1 раз в 30 днів.

Розчин з соди не лише забезпечує пишне цвітіння рослин, але й прискорює ріст коренів та допомагає листю не засохнути. Однак таким добривом не варто зловживати, інакше квіти будуть погано розвиватися.

Чим ще можна підгодовувати рослини