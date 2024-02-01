Зокрема, йдеться про настій з картоплі. Адже у цьому овочі містяться корисні речовини та мінерали. Наприклад, магній, калій, фосфор. Далі читайте, як приготувати добриво.

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Як приготувати добриво з картоплі

Спершу візьміть 30 грамів картоплі та поріжте її. Шматочки повинні бути невеликими. Далі закиньте їх у банку, додайте 1 столову ложку дріжджів та залийте окропом. Суміш потрібно ретельно перемішати, накрити кришкою та залишити на 5 годин.

Після того, як розчин настоїться, його необхідно процідити через сито та додати ще трошки води. В результаті ви повинні отримати 3 літри добрива.

Як підгодовувати орхідею добривом з картоплі

Можете взяти ватний диск та змочити його у розчині. Протирайте листя орхідеї, щоб позбутися бруду. Крім того, так рослина насититься поживними речовинами. Процедуру потрібно повторювати кожні 2 тижні.

Поливайте орхідею настоєм з картоплі для того, щоб підживити коріння. Розчин захищає рослину від шкідників та прискорює ріст. Поливати квітку таким способом також варто кожні 2 тижні.

Налийте добриво у розпилювач та ретельно обприскайте орхідею. Це допомагає рослині краще розвиватися та витримувати суворі морози. Таку підживу слід використовувати рідше – 1-2 рази на місяць.

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