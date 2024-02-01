В частности, речь идет о настое из картофеля. Ведь в этом овоще содержатся полезные вещества и минералы. Например, магний, калий, фосфор. Далее читайте, как приготовить удобрение.

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Как приготовить удобрение из картофеля

Сначала возьмите 30 граммов картофеля и порежьте его. Кусочки должны быть небольшими. Далее забросьте их в банку, добавьте 1 столовую ложку дрожжей и залейте кипятком. Смесь нужно тщательно перемешать, накрыть крышкой и оставить на 5 часов.

После того как раствор настоится, его необходимо процедить через сито и добавить еще немного воды. В результате вы должны получить 3 литра удобрения.

Как подкармливать орхидею удобрением из картофеля

Можете взять ватный диск и смочить его в растворе. Протирайте листья орхидеи, чтобы избавиться от грязи. Кроме того, так растение насытится питательными веществами. Процедуру нужно повторять каждые 2 недели.

Поливайте орхидею настоем из картофеля для того, чтобы подпитать корни. Раствор защищает растение от вредителей и ускоряет рост. Поливать цветок таким способом также стоит каждые 2 недели.

Налейте удобрение в распылитель и тщательно опрыскайте орхидею. Это помогает растению лучше развиваться и выдерживать суровые морозы. Такую подкормку следует использовать реже – 1-2 раза в месяц.

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