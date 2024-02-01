В частности, речь идет о настое из картофеля. Ведь в этом овоще содержатся полезные вещества и минералы. Например, магний, калий, фосфор. Далее читайте, как приготовить удобрение.
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Как приготовить удобрение из картофеля
Сначала возьмите 30 граммов картофеля и порежьте его. Кусочки должны быть небольшими. Далее забросьте их в банку, добавьте 1 столовую ложку дрожжей и залейте кипятком. Смесь нужно тщательно перемешать, накрыть крышкой и оставить на 5 часов.
После того как раствор настоится, его необходимо процедить через сито и добавить еще немного воды. В результате вы должны получить 3 литра удобрения.
Как подкармливать орхидею удобрением из картофеля
- Можете взять ватный диск и смочить его в растворе. Протирайте листья орхидеи, чтобы избавиться от грязи. Кроме того, так растение насытится питательными веществами. Процедуру нужно повторять каждые 2 недели.
- Поливайте орхидею настоем из картофеля для того, чтобы подпитать корни. Раствор защищает растение от вредителей и ускоряет рост. Поливать цветок таким способом также стоит каждые 2 недели.
- Налейте удобрение в распылитель и тщательно опрыскайте орхидею. Это помогает растению лучше развиваться и выдерживать суровые морозы. Такую подкормку следует использовать реже – 1-2 раза в месяц.
Чем еще подкармливать орхидею
- Приготовьте раствор из луковой шелухи. Залейте ее горячей водой, оставьте настой на 6 минут и охладите. Если подкармливать орхидею таким удобрением 1 раз в месяц, то она насытится витаминами.
- Пышное цветение орхидеи обеспечит настой из 5 зубчиков чеснока, пол литра горячей воды и пол таблетки янтарной кислоты. Раствор нужно оставить на сутки и поливать им орхидею 1 раз в 3 месяца.