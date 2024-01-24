Для пышного цветения орхидею можно подкормить средством, которое продается в аптеке. Кроме того, вы не потратите на него много денег. О чем идет речь, читайте в материале.

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Какое удобрение поможет орхидее расцвести

Подкармливать орхидею следует касторовым маслом. Это средство часто используют в косметологии и медицине. Ведь в нем содержатся полезные минералы, витамины и жирные кислоты. Эти компоненты также важны для орхидеи.

В частности, касторовое масло ускоряет обмен веществ, питает корни и стимулирует деление клеток. Поэтому впоследствии орхидея пышно расцветает. Особенно хорошо подкармливать растение этим средством зимой. Ведь из-за низких температур у него снижается иммунитет. Поэтому орхидея становится более уязвимой к вредителям и болезням.

Как использовать касторовое масло

Нельзя поливать орхидею чистым касторовым маслом. Это ведь только вредит растению. Возьмите 1 чайную ложку препарата и забросьте в сосуд, в который предварительно налили 1 литр теплой воды.

Перед тем как добавлять удобрение, обязательно увлажните землю. Заметьте, что подкармливать орхидею касторовым маслом можно примерно 1 раз в 2 недели.

Какие еще удобрения обеспечат пышное цветение орхидеи