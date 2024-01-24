Для пишного цвітіння орхідею можна підживити засобом, який продається в аптеці. Крім того, ви не витратите на нього багато коштів. Про що йдеться, читайте у матеріалі.
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Яке добриво допоможе орхідеї розцвісти
Підживлювати орхідею варто рициновою олією. Цей засіб також часто використовують у косметології та медицині. Адже в ньому містяться корисні мінерали, вітаміни та жирні кислоти. Ці компоненти також важливі для орхідеї.
Зокрема, рицинова олія прискорює обмін речовин, живить корені та стимулює поділ клітин. Тому згодом орхідея пишно розквітає. Особливо добре підгодовувати рослину цим засобом взимку. Адже через низькі температури у неї знижується імунітет. Тому орхідея стає більш вразливою до шкідників та хвороб.
Як використовувати рицинову олію
- Не можна поливати орхідею чистою рициновою олією. Адже це лише шкодить рослині. Візьміть 1 чайну ложку препарату та закиньте його у посудину, в яку попередньо налили 1 літр теплої води.
- Перед тим, як додавати добриво, обов'язково зволожте землю. Зауважте, що підживлювати орхідею рициновою олією можна приблизно 1 раз на 2 тижні.
Які ще добрива забезпечать пишне цвітіння орхідеї
- Для приготування першого добрива вам знадобиться: 3 літри води, 20 грамів помідорів та 2 зубчики часнику. Налийте у блендер воду й додайте туди порізані помідори та часник. В результаті текстура має бути як у пюре. Протирати листя орхідеї таким розчином можна 1 раз на місяць, а поливати – 1 раз на 2 тижні.
- Також можете приготувати настій з бананової шкірки. Спершу необхідно охолодити кип'яток до 40 градусів та налити його у каструлю. Далі закиньте туди помиту шкірку від банана. Посудину з розчином потрібно поставити у темну кімнату. Залиште його на три дні.
- Для того, щоб орхідея пишно розцвіла, поливайте її лимонною водою. Налийте у посудину 1 літр теплої води, додайте 1 чайну ложку лимонного соку або 1 грам лимонної кислоти та ретельно все перемішайте. Поливати орхідею таким розчином варто 2 рази на місяць.