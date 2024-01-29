Кімнатні рослини та різноманітні культури можна підгодовувати шкіркою від банана. Річ у тім, що у ній міститься велика кількість поживних речовин, зокрема калій, фосфор, магній та натрій. Зокрема, добриво з бананової шкірки можна додавати до цитрусових, бегонії, троянди, кабачка, болгарського перцю, картоплі, огірка, томату та баклажану. Детальніше читайте у матеріалі.

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Як приготувати добриво з бананової шкірки

Шкірку від банана можна закинути у блендер. Текстура повинна бути як у пюре. Потім налийте туди 1 літр гарячої води. Настій потрібно поставити у темне приміщення та залишити там на три доби. Таким розчином можна обприскувати рослини або підливати.

Деякі садівники готують добриво з висушеної бананової шкірки. Зокрема, її можна закинути у духовку або винести на сонце. Далі потрібно дочекатися, поки шкірка добре висохне, та подрібнити. У самому кінці залийте окропом та поставте у темну кімнату на дві доби.

Скільки часу настоювати бананову шкірку

Перед тим, як робити розчин, бананову шкірку варто деякий час настояти. Зокрема, її потрібно залишити приблизно на п'ять днів. Однак добриво варто зберігати у темному приміщенні. Якщо поставити шкірку від банана на сонце, то вона втратить всі поживні речовини.

До речі, банановою шкіркою варто підживлювати такі квіти: орхідею, кактус, алое, фікус, пеларгонію, гібіскус та фіалку. Ці кімнатні рослини вважаються одними з найпопулярніших.